Central dessinera la nouvelle salle polyvalente de Magasin 4

SAU, Ville et Région ont retenu les architectes belges de Central pour dessiner la future salle de concerts du Magasin 4, non loin de Tour & Taxis.

Fin 2020, un accord avait été conclu entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et la SAU pour permettre à la salle de concerts punk-rock alternative de trouver enfin un site où amarrer une implantation pérenne.

1 million € Le budget prévu s’élève à 1 million d’euros HTVA pour la partie casco (gros œuvre).

L’accord conclu entre ces partenaires comprend une concession entre le Port et la Ville pour le terrain, le financement du futur bâtiment du Magasin 4 par la Région (Contrat de rénovation urbaine n° 1 Citroën-Vergote) et une convention entre la Ville et la SAU pour la maîtrise d’ouvrage déléguée de la construction.

La SAU, qui joue le rôle d’assemblier, prévoit de déposer la demande de permis d’ici un an et d’entamer les travaux en 2023. Le budget prévu s’élève à 1 million d’euros HTVA pour la partie casco (gros œuvre). L’infrastructure se veut culturelle et évolutive. Son potentiel spatial sera doublé pour permettre d’augmenter les activités prévues et de s’ouvrir à d’autres futurs possibles. "Nous avons voulu une architecture publique célébrant les initiatives et l’énergie bruxelloises", motivent les concepteurs.

Le terrain d'angle qui accueillera la future salle, en face du bassin Vergote.

Pour le bourgmestre socialiste de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, le projet proposé par les architectes de Central est en parfaite cohésion avec l’identité du Magasin 4 pour devenir la nouvelle maison du punk rock alternatif de la capitale. Et pour Gilles Delforge, le directeur de la SAU, il était celui qui répondait le mieux aux critères de sélection du marché, parmi lesquels figuraient en vrac les qualités architecturales et fonctionnelles, la plus-value pour le quartier, l’identité, la durabilité, l’approche circulaire et réversible et, bien sûr, le budget.