City Mall revoit intégralement sa copie au centre de Verviers

Après six mois de tractations intensives avec les autorités locales, la société de promotion immobilière City Mall (Patric Huon) a définitivement abandonné l'idée de développer en bord de Vesdre, à Verviers, un centre commercial , dont les contours ont été à plusieurs reprises revus et corrigés ces 15 dernières années.

" Désormais, la philosophie qui prévaut n'est plus celle d'un shopping monolithique traditionnel et fermé, constitué d'une centaine de cellules auxquelles venait s'additionner du résidentiel, mais celle d'un quartier ouvert privilégiant le logement étoffé de services et de commerces adaptés à un centre-ville", claironne aujourd'hui le porteur de projet.

Échec cuisant

Cet énième changement de programme, dont l'exécution finale – initialement programmée pour 2014! – est encore soumise à pas mal d'étapes administratives et juridiques, est avant tout un constat d'échec cuisant: le projet initial était démesuré pour le bassin commercial concerné et n'a jamais correspondu à la réalité de terrain.

Pour les maîtres d'ouvrage, qui se sont toujours refusés à admettre un échec de casting en termes de programmation, l'énième revirement en date "résulte des évolutions et des événements intervenus dans un passé récent : transformation des modes de consommation, crise du Covid-19, besoin de logements nouveaux en Wallonie rendu plus aigu en région verviétoise depuis les inondations de juillet dernier".

Et il est vrai que le dernier avatar local – les inondations catastrophiques qui ont durement frappé les habitants de la vallée de la Vesdre – pourrait servir de planche de salut pour revoir la copie locale de manière opportuniste , avec l'appui des autorités publiques locales et régionales.

Quant au chancre de la rue Spintay , cet axe urbain résidentiel historique lié directement au projet commercial initial par un savant contrat assimilable à des charges d'urbanisme, datant du début du millénaire et négocié entre les parties à l'origine du contrat initial – le bourgmestre Claude Desama (PS) et le promoteur Foruminvest –, il pourrait, vu l'état particulièrement critique de l'artère urbaine, être réalisé en priorité par City Mall. Il s'agirait là de la moindre des choses, dans le chef du partenaire privé, vu l'état de déliquescence du quartier concerné.

Pour la partie correspondant à la rive gauche du projet, le promoteur City Mall promet de déposer ultérieurement une demande de permis. "Les modifications font actuellement l'objet d'échanges récurrents avec la ville. Une série de réunions sont d'ores et déjà programmées avec ses services techniques, juridiques et administratifs", se contente-t-il de préciser pour l'instant.

Ce que l'on sait, c'est que l'ensemble du projet revisité a été conçu en collaboration avec un bureau spécialisé en design urbain dont le nom doit encore rester secret pour éviter tout litige avec DDS+, le bureau d'architectes en charge du dossier jusqu'ici. Selon nos informations, il s'agit de You Studio (Patrick Glauden). Aux quelque 400 logements et environ 15.000 m² de commerces et de surfaces horeca déjà prévus dans la nouvelle mouture s'ajouteront d'autres fonctions encore à déterminer comme du bureau (on parle de 7.500 m²), une résidence services ou des services urbains de proximité.