Cofinimmo s'allège en France pour mieux croître dans l'immobilier de santé

"La cession partielle de ce segment non essentiel de nos activités nous permet de recycler plus d’un tiers de notre portefeuille français en immobilier de réseaux de distribution."

31 actifs ont ainsi trouvé preneur au prix de 26 millions d'euros. Onze plus petits portefeuilles ont été vendus dans une fourchette comprise entre 200.000 euros et 5 millions. Dans le lot des actifs cédés, on retrouve également une partie du portefeuille immobilier de réseaux de distribution Cofinimur I en France.