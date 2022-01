Croissance de 125% en 2021 pour We Invest, mais break-even postposé

La scale-up immobilière We Invest veut poursuivre son ancrage en Flandre en 2022 et a déjà la France en point de mire. Ses actionnaires valident cette expansion coûteuse, mais maîtrisée.

Avec une croissance de 125% du chiffre d’affaires facturé par son réseau de franchisés passé l’an dernier de 7 à 19 agences et qui dépasse la barre des 5 millions d’euros , We Invest ne cesse d’étendre sa toile.

C’est pour financer cette expansion continue et couvrir l’ensemble du marché national qu’une nouvelle augmentation de capital de 4,5 millions d’euros a été lancée l'an dernier avec succès auprès d’investisseurs publics et privés.

Break-even pour 2024, sauf si...

Interrogé sur le futur break-even de la société, Raphaël Mathieu, le CEO de We Invest , se dit confiant tout en pointant que le retour sur investissement n’est pas dans les priorités actuelles du conseil d’administration. "Nous sommes encore clairement dans la phase de développement. Et tant que notre zone de chalandise pourra s’étendre, notre priorité sera de nous concentrer sur le développement de nos outils pour rendre notre masse critique plus profitable à terme, sans réduire les dépenses nécessaires pour y parvenir tout en les contrôlant, bien sûr ."

En d'autres mots, inutile de mettre le doigt pour l’instant sur la colonne des pertes dans les bilans annuels de We Invest: il s’agit là d’investissements nécessaires pour mieux engranger à moyen terme. Quant à l’échéance de ce break-even attendu par tout actionnaire raisonnable, Raphaël Mathieu mise pour l’instant sur 2024… si la stratégie n’est pas alors de voir plus grand et plus loin encore.