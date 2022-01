D’une pierre trois coups pour Emeria (Foncia)

Regroupement sous la même faîtière et sous bannière Esset des expertises et des troupes de trois syndics Corporate déjà actifs en Belgique. Un nouveau grand du secteur pointe le nez.

En regroupant sous bannière Esset Benelux les équipes et les clients de Cushman & Wakefield Asset Services, Trevi Corporate et Codabel (Belgique et Pays-Bas), le nouveau venu du secteur du syndic intègre immédiatement le top 3 du marché belge de la gestion d’immobilier professionnel.