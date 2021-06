Et au milieu coule désormais un chai

Depuis 20 ans déjà, Sophie Le Clercq, la présidente du groupe de construction CIT Blaton, et son mari, l'artiste-peintre Yves Zurstrassen, sont enracinés au cœur du Luberon sauvage, à l'extrémité du Vaucluse. Ils y cultivent notamment 22 hectares de vignes. Manquait juste un chai à la hauteur de leurs rêves. Il est inauguré cette semaine.

Sept ans. Depuis 2014 déjà, Sophie Le Clercq et l'architecte Marc Barani avaient choisi le lieu de son emplacement et ses lignes. Ils tombaient d'ailleurs sous le sens, pour l'une comme pour l'autre: "Marc a rapidement fait, avec sa main, un geste qui imite une conque – la forme du domaine des Davids. Et il a placé, avec l'autre main, une barre au sommet de cette cuvette aujourd'hui striée en tous sens de pieds de vigne d'une vingtaine de cépages, en fonction la texture du sol, très changeant selon les endroits", esquisse Sophie Le Clercq.

Ca, c'est pour l'idée initiale partagée. Mais, il a ensuite fallu compter avec les susceptibilités et les méandres de l'administration locale. "Après plusieurs refontes du projet, je me suis fait répondre qu'on ne voyait pas vraiment la nécessité d'un chai pour notre exploitation. Là, les bras m'en sont tombés, et j'ai pris mon courage à deux mains pour faire sauter les verrous à l'étage supérieur. Cela s'est finalement débloqué, même si on a dû réduire nos projets originaux, notamment celui d'un restaurant annexé au chai."

Vue en plein écran L'architecte Marc Barani, Sophie Le Clercq et Yves Zurstrassen devant la fresque conçue par ce dernier à l'entrée du chai. ©PhC

Par gravitation

Bon, voilà pour l'accouchement au forceps, qui aura finalement mené à un temps de gestation de 5 ans. Un temps mis à profit pour laisser évoluer le projet et en affiner les lignes, comme par gravitation lente et mûrissement dans sa cuvette rocailleuse. Exactement à l'identique du principe de fonctionnement du chai, aujourd'hui lové dans la paroi rocheuse au sommet du domaine, en contrebas de la route reliant Viens à Oppedette et Simiane-la-Rotonde. Les vins y sont produits sans foulage, ni vis, ni pompe, les cuves étant remplies des baies de raisin par gravitation, en suivant la pente du terrain. La moitié de ces cuves de vinification sont en béton, et offre une porosité qui permet au vin de respirer.

Vue en plein écran La salle de vinification, fonctionnelle depuis les dernières vendanges. À gauche, les tulipes en béton, refroidies par un système intégré de serpentins d'eau qui empêchent la maturation du raisin de dépasser la température létale pour les levures. ©Frederik Vercruysse

Caméléon de béton

"Le contexte et les contraintes du lieu – rugueux, très chaud en été, très froid en hiver – vous impose, au final, le seul bon projet qui tombe sous le sens." Marc Barani Architecte

Cette semaine, au terme de deux ans de travaux, c'est l'inauguration officielle des lieux. "C'est quand même exceptionnel, pour un architecte, de pouvoir travailler sur un site vierge comme celui-ci, avec la nature à perte de vue. Le projet était très ouvert, donc casse-gueule, mais Sophie savait exactement ce qu'elle voulait, et nous sommes rapidement tombés d'accord. Tant sur l'esprit du lieu que sur ses aspects très pragmatiques et fonctionnels, bien plus simples à cerner que, par exemple, un immeuble d'appartements occupé par des centaines de personnes aux envies et besoins différents", reprend l'architecte Marc Barani, bardé de prix, mais pour qui concevoir un chai était une première.

"Une première, et tant mieux! D'ailleurs, je n'ai pas été voir ce qui se faisait ailleurs, surtout pas. Quand vous avez un maître d'ouvrage qui sait exactement ce qu'il veut avec un cahier des charges détaillé, vous n'avez besoin de rien d'autre. Mieux vaut, d'ailleurs, raisonner en paysan, se laisser imprégner par le contexte et les contraintes du lieu – rugueux, très chaud en été, très froid en hiver – qui vous imposent, au final, le seul bon projet qui tombe sous le sens. Bien sûr, cela ne nous a pas empêchés de retoucher énormément l'esquisse initiale", poursuit-il.

Lui non plus n'est pas n'importe qui. Passé par la Villa d’Arson (Nice) pour y apprendre la scénographie, il a complété sa formation d'architecte par des études d'anthropologie qui l'ont conduit un an au Népal: de quoi prendre un peu de hauteur, et varier les angles de vue pour pouvoir, ensuite, concevoir avec la même distance et présence des cimetières, des gares, des ponts, des musées… ou un chai.

Le nouveau chai des Davids

Et quel chai. Discret, tapi dans la paroi rocheuse, il y est juste posé comme un roc. Le béton qui le compose quasiment entièrement a été teinté dans la masse, pour mieux se fondre encore dans le paysage d'ocre jaune (goethite). Ce sont des ouvriers portugais, travaillant au sein de l'entreprise CBL, la filiale luxembourgeoise du groupe de construction CIT Blaton, qui sont venus réaliser les travaux. "Ils sont les seuls, chez nous, à maîtriser à ce point les techniques de coffrage en béton planchette", explique Emmanuel Poiret, l'ingénieur belge du chantier, directeur de projets chez JCX Immo.

Cherries on the cake

30 tonnes C'est le poids de l'auvent de béton qui couvre la terrasse-belvédère du chai. Elle ouvre sur le paysage et protège les visiteurs et les cuves des rayons du soleil, rasants et puissants.

Parmi les détails incontournables, on pointera encore l'auvent de 6 mètres de portée qui couvre la terrasse-belvédère de 35 mètres de long posée devant le chai, et l'enfilade des cuves, visibles derrière une vaste baie vitrée. Ses proportions et son poids – 30 tonnes - ont obligé l'architecte à faire ce qu’il appelle "une connerie d’étudiant": un porte-à-faux déséquilibré, forçant les ingénieurs à concevoir un système de poutres en manivelle logé dans la structure de béton verticale.

Le meilleur pour la fin: la fresque de fines mosaïques dessinée par Yves Zurstrassen qui tapisse le mur donnant vers la salle de dégustation et de vente. "Je l'ai conçue sur la musique de Miles Davis (Siesta) sans la montrer à Marc Barani, que je connaissais à peine. C'était un peu casse-gueule, car ce que Marc a conçu est fort, puissant, dans la lignée des cryptes égyptiennes. Heureusement, quand il l'a vue, il m'est tombé dans les bras…", sourit l'artiste, encore ému du moment. "On s’est fait confiance. Et cela en valait la peine: le geste posé par Yves est tout sauf anodin. Il fait partie intégrante du chai. Il en est l'alpha et l'omega puisque c’est ce que le visiteur voit en arrivant et en quittant le lieu", conclut l’architecte.

Vue en plein écran L'auvent de béton, suspendu dans le vide sur 6 mètres de portée: un belvédère sur le domaine et les vallons environnants, en direction de Viens. ©Frederik Vercruysse