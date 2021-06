Faillite déclarée pour le Fosbury & Sons du Quartier Nord

Selon la direction de l'enseigne belge Fosbury & Sons, sa très spacieuse succursale bruxelloise du Quartier Nord (5.200 mètres carrés) ouverte au rez de l'immeuble Seven ne pouvait plus faire face à ses obligations de paiement. Le conseil d'administration a donc déposé le bilan, sur lequel le tribunal de l'entreprise a statué ce mardi. Fosbury & Sons Albert a donc été placée en redressement judiciaire et Marc Dewael nommé curateur pour statuer sur la poursuite ou l'arrêt de l'activité en cours. L'agence, logée au cœur d'un quartier majoritairement dédié au bureau, avait ouvert ses portes à peine trois mois avant le premier confinement. Elle a rapidement – et durement – été touchée par le télétravail obligatoire et l'interdiction de rassemblements.