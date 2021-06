Home Sebrechts: accord sur le maintien de 107 emplois

"Le processus de recrutement entamé sera basé sur 3 critères objectifs liés à la fonction actuelle, l’ancienneté et la plus courte distance entre domicile et nouveau lieu de travail".

L’accord finalement négocié prévoit notamment le maintien de l’ensemble des emplois (107 personnes) via mutation interne au sein du réseau d’Armonea à Bruxelles et dans les provinces voisines. "Cette mutation interne a déjà commencé et se fera via un processus de recrutement transparent basé sur 3 critères objectifs liés à la fonction actuelle, l’ancienneté et la plus courte distance entre domicile et nouveau lieu de travail", précise le secrétaire permanent de la CNE Wojciech Kacprzycki.