Immo Moury et Belfius Immo désignés pour repenser l’ex-siège liégeois de Balteau

L’intercommunale Ecetia a désigné le consortium piloté par Immo Moury et Belfius Immo pour redessiner le site historique de l'entreprise Balteau, à proximité des Guillemins.

En juin 2020, l’intercommunale liégeoise Ecetia avait lancé un appel à projet visant l’ancien site liégeois des établissements Balteau, non loin de la Gare des Guillemins. L’objet exact de ce marché public de travaux portait sur la conception, la réalisation, le financement et la commercialisation d’immeubles de logements et de bureaux sur l’ancien site industriel idéalement situé, limitrophe des rues Paradis et de Serbie, à l’ombre de la nouvelle Tour des Finances ou Tour Paradis.

Les dirigeants d’Ecetia, qui avaient hérité du site, réalisé une étude de faisabilité et entamé les contacts avec la Ville de Liège avaient fixé un programme précis qui ne pouvait être scindé. En outre, le pouvoir adjudicataire se réservait par contrat, sur le même îlot et à usage propre, un espace de bureaux de 300 m² (casco) et une cinquantaine de parkings.

Vue en plein écran C'est notamment la manière de gérer l'espace vert et ouvert en intérieur d'îlot qui a été déterminante pour désigner le consortium lauréat. ©Gérard-Lemaire et Damien Franzen Architectes

"Le pôle logement prendra place à front de rue de Serbie alors que les unités de bureaux, elles, seront accessibles via l’entrée rue Paradis, en rez-de-chaussée. Mais nous restons bien sûr ouverts à d’autres aménagements pour autant que l’administration de la Ville de Liège ne ferme pas la porte", expliquait alors Bertrand Dumonceau, le directeur général d’Ecetia.