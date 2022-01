Immobel Capital Partners, pilotée depuis la City par Duncan Owen

Le groupe de promotion immobilière belge Immobel passe à la vitesse supérieure et va dynamiser le développement de son pôle Capital Partners , lancé voici deux ans. Ce nouveau gestionnaire de fonds, co-investisseur actif au Royaume-Uni et en Europe continentale, opérera depuis Londres.

C’est Duncan Owen, ancien pilier du portefeuille immobilier géré par Schroders , qui en a été désigné CEO et constitue actuellement son équipe d'experts. Depuis plus de 30 ans, ce dernier a acquis une connaissance approfondie des marchés immobiliers européens qui a séduit Marnix Galle et son conseil d’administration.

"L’objectif de la nouvelle entité spécialisée est de capitaliser sur le succès de l’Immobel Belux Office Development Fund, lancé en 2020. Immobel Capital Partners s’attachera à créer des stratégies d’investissement dans les secteurs résidentiels et de bureaux où nous sommes déjà leader du marché. Son attention se focalisera sur les centres urbains et sur une sélection d’actifs moins dépendants des cycles économiques. Dans les villes du futur, les fonctions résidentielles interagiront davantage avec celles des bureaux et donneront naissance à un écosystème plus durable où employés et habitants ne seront plus dissociés", précise Marnix Galle, le président exécutif d’Immobel.