Immobel décroche son premier permis d’urbanisme sur le sol espagnol

Le projet hôtelier et résidentiel haut de gamme porté par Immobel qui vient d’obtenir un feu vert initial des autorités locales est situé à Marbella. Il s’agit du premier pas de la société belge cotée en bourse en terre espagnole.

La société belge de promotion immobilière l’attendait impatiemment. La nouvelle vient de tomber: la municipalité de Marbella a fait savoir à l’équipe locale d’Immobel qu’elle approuvait le plan d’urbanisme partiel du quartier El Pinar. Cette annonce est le sésame que le promoteur belge attendait pour introduire les plans destinés à obtenir de la Ville les permis de bâtir nécessaires pour la construction du Four Seasons Marbella Resort.

"Ce projet constitue une fameuse carte de visite pour explorer de nouvelles opportunités sur le marché local." Marnix Galle Président exécutif d'Immobel

"Il s’agit de notre premier projet réalisé en péninsule ibérique. Et il s’inscrit résolument dans notre stratégie de groupe d’étendre nos activités internationales. Cela fait quatre ans déjà que nous préparons ce projet de taille, qui constituera, nous en sommes certains, une fameuse carte de visite pour explorer de nouvelles opportunités sur le marché local", ajoute Marnix Galle, le président exécutif d’Immobel.

740 millions du premier coup

740 millions d'euros C'est le montant global engagé sur cet investissement de taille par Immobel et Fort Partners. A terme, il devrait rapporter le double.

Le complexe hôtelier et résidentiel jouira d’une situation privilégiée en front de mer, à quelques minutes à peine du centre de Marbella. Il comprendra un hôtel de grand luxe exploité par Four Seasons Hotels & Resorts et garantie de rendement à long terme, ainsi que deux beach clubs, un village de restaurants et une zone résidentielle à faible densité comprenant des villas, des appartements, des maisons mitoyennes et des suites hôtelières haut de gamme.

Le projet global, qui représente un investissement de 740 millions d’euros et devrait à terme rapporter le double, sera développé conjointement par le groupe belge et Fort Partners, un promoteur immobilier et hôtelier privé basé à Miami.

L’architecte de l’ensemble du complexe n’est autre que Richard Meier, lauréat du prix Pritzker et auteur d’édifices aussi emblématiques que le musée d’art contemporain à Barcelone ou le Getty Center à Los Angeles. Pour habiller l’hôtel et les beach clubs, ce sont les architectes d’intérieur Tara Bernard et Martin Brudnizki qui ont été retenus. Enfin, l’architecte paysager Patrice Marchel aura en charge la conception des espaces verts et des infrastructures sportives.