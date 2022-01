Jean-Philip Vroninks, nouveau CEO de Befimmo: "Nous avons entamé un réel changement de cap, à préciser en mars prochain"

Pour sa première interview, Jean-Philip Vroninks, qui vient de remplacer Benoît De Blieck à la tête de la Befimmo, promet d'accélérer le changement de cap déjà entamé au sein de la société immobilière réglementée belge.

Révolution de palais fin 2021 au sein de la SIR cotée en bourse Befimmo, historiquement spécialisée dans l’acquisition et la gestion de bureaux urbains. Le CEO et le président du Conseil d’administration ont tous deux été remplacés par un tandem au profil atypique. Et on apprend aujourd’hui le départ du CFO. Première interview avec Jean-Philip Vroninks, qui promet d’être un patron de rupture dans la continuation.

Vous affinez encore les contours de votre plan stratégique. Peut-on déjà dire qu’il modifiera les lignes faîtières actuelles? Le paquebot va vraiment changer de cap?

Oui, je le pense. Vous comprendrez que, pour l’instant, je ne peux évidemment pas encore rentrer dans le détail puisque ce plan n’a pas encore été validé par le conseil d’administration. Mais je peux vous promettre que pour la fin du premier trimestre 2022, ce devrait être fait. Il faut notamment attendre que nos chiffres annuels, qui tombent en février, soient affinés et publiés.

Mais à ce stade, on peut déjà dire que ce ne sera pas du toilettage?

Oui. Il y a d’ailleurs déjà eu un début de changement de cap et de transformation en profondeur initié par mon prédécesseur, notamment dans des projets emblématiques comme le ZIN ou le Quatuor, tous deux portés dans le Quartier nord de Bruxelles. Ces développements répondent déjà à ce que l’utilisateur final actuel demande en termes de mixité des fonctions, de mobilité ou de circularité des matériaux de construction. Ce n’est plus un secret que nous devons évoluer vers davantage de flexibilité et de réactivité dans tout ce qui est opérationnel.

C’est-à-dire?

Avant, un propriétaire comme Befimmo se contentait de louer pour 9 ou 12 ans fermes ses immeubles et de les entretenir puis de les transformer à la marge pour l’occupant suivant. Aujourd’hui, il faut offrir une multitude de services qui s’adaptent aux évolutions rapides du marché qui est le nôtre. Il est devenu impératif d’être plus proche de son client si l'on veut le fidéliser.

Vue en plein écran Avec Vincent Querton, longuement croisé chez JLL Belux, Jean-Philip Vroninks forme la nouvelle paire inattendue qui pilotera Befimmo dans les prochaines années. ©Befimmo

Un mot sur le récent départ du CFO, Laurent Carlier?

À nouvelle stratégie, nouvelle équipe, qui doit y correspondre. Nous avons tous deux fait le constat que c’était le bon moment pour se séparer en bons termes. Lui est là depuis 15 ans, est aujourd’hui âgé de 55 ans, et n’avait pas vraiment envie de replonger pour 10 ans en changeant de cap.

Financièrement, comment pourrait-on résumer ce positionnement futur qui fait réfléchir certains anciens?

"Le marché actuel nous oblige clairement à être moins défensif et davantage proactif et opportuniste." Jean-Philip Vroninks CEO Befimmo

Le marché actuel nous oblige clairement à être moins défensif et davantage proactif et opportuniste, en arbitrant et en mesurant toujours le risque vu notre profil et nos actionnaires. Je vous renvoie encore aux cas exemplaires que sont pour moi les projets ZIN et Quatuor: dans les deux cas, les immeubles ne correspondaient plus à la demande et au marché local. Mais on a lancé des projets très différents sur ces deux actifs de taille pour les repositionner à grands frais. On récolte enfin aujourd’hui les fruits de ces investissements. On a même dû, pour le ZIN, inventer une nouvelle filière technique de recyclage du béton existant. Chapeau à CCB, la Compagnie des ciments belges, qui est la seule à avoir pris avec nous le risque technique et financier d’investir dans cette nouvelle filière moins polluante, mais bien moins rentable pour l’instant que de continuer à couler du nouveau béton, comme la concurrence.

Benoît De Blieck, que vous venez de remplacer, est toujours administrateur. Jusqu’en avril 2022 du moins. Son mandat sera prolongé?

Le prolonger ou pas est de la responsabilité du président, Vincent Querton. C’est à lui qu’il faut poser la question.

De ce que vous savez, comment l’arrivée d’un profil atypique comme le vôtre a-t-elle été perçue par le personnel, plus habitué sans doute à avoir affaire à des experts en arbitrage financier?

Il y a eu quelques départs, mais très limités. Je me suis rendu compte que l’image habituelle qu’on a de Befimmo dans le marché ne correspond pas à la réalité: les équipes sont bien plus jeunes, dynamiques et compétentes qu’on l’imagine. Je suis d’ailleurs positivement surpris. Et ça, je le dois à mon prédécesseur.

Vous avez également récemment déménagé de l’avenue Herrmann-Debroux à Auderghem vers la gare centrale. Ça aussi, vous le devez à votre prédécesseur…

Exactement. Tout comme le "trois en un" qu’on y installe, avec un centre de coworking géré par Silversquare et un centre de conférences géré par Sparks, la nouvelle venue au sein du groupe.

Et le personnel a répondu positivement à cette délocalisation du sud de la capitale vers l’hypercentre?

Là aussi, ce fut une bonne surprise en termes d’adaptation et de flexibilité. Depuis notre déménagement dans l'immeuble Central, sur le seuil de la Gare centrale, les modes de déplacement ont à ce point changé que le parking pour vélos est déjà saturé. Il faudra l’agrandir rapidement…