Just Eat Takeaway.com déménage dans le Quatuor

Elle devait quitter son siège de Tour & Taxis , devenu trop petit, et choisir des espaces de travail capables de soutenir sa croissance rapide. L’immeuble Quatuor, le dernier immeuble mixte neuf développé et commercialisé par Befimmo en bordure du Quartier Nord, était un des lieux en ligne de mire et tenait la corde.

Aujourd'hui, la décision est confirmée et le déménagement programmé dès le printemps prochain dans 5.700 m² de la Tour B du complexe , baptisée The Piano.

Taux de prélocation de 76%

Avec un taux de prélocation de 76% à ce jour, le nouveau complexe de Befimmo séduit les locataires dans un marché pourtant très concurrentiel et difficile, vu les effets du confinement. Just Eat Takeaway.com viendra dès mars prochain y rejoindre Beobank, Touring, Buy Way Personal Finance et Silversquare, qui y gérera un centre de coworking. La rumeur court qu’une enseigne Eataly, l'épicerie fine italienne, pourrait également ouvrir bientôt au sein du nouveau complexe.