L'union fera-t-elle encore la force au Mipim prochain?

Pour le prochain Mipim, le grand rendez-vous professionnel mondial du secteur immobilier, les Belges présents devraient encore gravir les marches bien en vue du Palais des Festivals de Cannes.

Double bonne nouvelle en marge du Mapic, le salon international de l'immobilier commercial, qui a bien lieu cette semaine à Cannes: non seulement le Mipim est toujours programmé - pour l'instant du moins - du 15 au 18 mars prochain; mais aussi la Belgique devrait y conserver son espace très convoité, logé en façade du Palais des Festivals en haut des célèbres marches.

C'est Micha Kapetanovic, un des directeurs de visit.brussels, l'Office du tourisme et des congrès de la capitale, présent mardi sur le stand de la Région au Mapic, qui nous l'a confirmé: après des mois d'hésitations et plusieurs reports pour cause de pandémie, l'option a finalement été prise en partenariat avec le partenaire wallon, l'Agence wallonne à l'exportation (Awex), de conserver en location partagée la vitrine que tout le monde nous envie - à commencer par les Russes - au Mipim prochain... si toutefois celui-ci est maintenu.

Défection des villes flamandes

On se souviendra en effet que lors de la dernière édition "normale" du Marché international des professionnels de l'immobilier, les entreprises flamandes présentes, autrefois fédérées par les villes d'Anvers et de Gand, avaient progressivement fait défection vu l'absence de coordination régionale. Le motif invoqué par les représentants publics du nord du pays: l'image renvoyée au citoyen par les représentants publics présents était trop "bling-bling", onéreuse et mal perçue.

Aujourd'hui, les coordinateurs régionaux bruxellois et wallons espèrent encore pouvoir convaincre des représentants publics ou privés flamands de les rejoindre sur un stand commun et de jouer, aux yeux des visiteurs internationaux, la carte de l'union nationale, qui a permis au secteur immobilier d'avoir une visibilité unique au Mipim.