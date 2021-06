La paire belge BPI-Unibra développera à Belval un projet mixte à ossature bois

C’est un important chantier que viennent de décrocher en partenariat les sociétés de promotion immobilière belges BPI et Unibra sur le site luxembourgeois de Belval, en reconversion.

Le développeur d’espaces urbains Agora, qui assiste les collectivités et les investisseurs privés dans la reconversion de sites industriels, a récemment mené un appel d’offres auprès d’équipes alliant promoteurs et architectes en vue de développer sur le Square Mile à Belval un énième projet complétant la reconversion de l’ancien chancre industriel du groupe sidérurgique Arbed (hauts fourneaux).

C’est celui présenté par l’équipe belge constituée des promoteurs BPI et Unibra Real Estate, en collaboration avec le cabinet d’architectes Art&Build, qui a été désigné lauréat du concours pour le lot 41. L’acte de vente du terrain concerné sera signé au plus tard le 30 juin prochain. Les travaux devraient commencer au second semestre 2022 pour s’achever en 2024.