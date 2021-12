La pandémie, booster improbable du marché immobilier résidentiel

En 2020, la crise sanitaire et les confinements à répétition avaient provoqué, sur base annuelle, un ralentissement du marché immobilier de l'ordre de -3,5% à l'échelle du pays et de ses 1.132 études notariales (voir tableau). Et si le baromètre 2021, qui vient de sortir, confirme une nette hausse annuelle moyenne d'activité de l'ordre de +14%, le dernier semestre en date enregistre, lui, un solide coup de frein: la Fédération du notariat indique 11% de transactions en moins par rapport au 1er semestre. Elle parle même d'un "fait atypique par rapport aux deux années précédentes".