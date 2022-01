La RTBF veut planter 2.222 panneaux photovoltaïques à Wavre

Le dossier portant le n°21/302 est discrètement arrivé à l’hôtel de ville de Wavre la veille de la trêve des confiseurs. En date du 20 décembre dernier , le Collège communal a officiellement fait savoir, via un avis d’annonce, que le fonctionnaire délégué était saisi d’une demande de permis d’urbanisme émanant de la RTBF et porté sur le terrain situé au n°427 de la chaussée de Bruxelles .

Le projet, déjà à l’enquête publique depuis le 29 décembre dernier , consiste en l'implantation d' un champ de 2.222 panneaux photovoltaïques montés sur une structure portante métallique en acier galvanisé sans fondation, d'une hauteur de 2 mètres et entouré d'une clôture de sécurité.

La RTBF se veut rassurante

L’emprise totale au sol approche les deux hectares. La RTBF se veut rassurante et précise qu’aucune cabine électrique ni bâtiment, ni lignes à haute tension ne sont prévus sur le site concerné et qu’aucune modification "sensible" du relief du sol ou qu'aucun abattage d’arbres n’est nécessaire.