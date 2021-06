La SRIW lance un appel à projets innovants ciblant la construction

La SRIW a lancé un nouvel appel à projets pour accélérer l'exécution de projets de construction dans l'industrie. De quoi doper un secteur clé pour la relance en Wallonie.

L’objectif de l’appel à projets lancé ce vendredi au Château du Lac de Genval, en présence du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR), est clair: favoriser l’émergence d’installations industrielles qui contribueront rapidement à renforcer la création de valeur ajoutée et d’emploi en Wallonie dans le secteur de la construction.

L’ambition avouée par Olivier Bouchat, le vice-président de la SRIW, le bras financier dédié de la Région wallonne, est clairement de "provoquer une accélération de l’exécution de certains projets encore jugés non prioritaires par les industriels", mais porteurs d’effet-levier pour ce secteur historiquement non délocalisable.

Projets mûrs, mais innovants

Mais encore? "La particularité de la démarche réside dans sa dynamique top-down et vise à favoriser - voire à provoquer - l’initiative et l’investissement industriels dans une thématique particulière en profitant, si possible, de la réunion d’éléments de contexte (technologique, réglementaire, sociétal, etc.) concourant à créer un certain momentum", précisent les initiateurs publics.

120 millions d'euros Un précédent appel à projets lancé par la SRIW, et ciblant la filière wallonne de recyclage du plastique, avait mobilisé un investissement de 120 millions d'euros.

Et ce momentum, la crise - dont l’économie wallonne émerge progressivement -l’aurait provoqué. Pour la SRIW, il s’agit donc de financer des projets mûrs, mais innovants, voire disruptifs, qui ne présentent plus un risque technologique majeur et sont déjà propices à faire émerger certains maillons manquants ou encore faibles des chaînes de valeur sur de nouveaux marchés porteurs.

Précédents appels à projets

Pour préciser leur stratégie, les initiateurs de l’appel à projets lancé ce 11 juin rappellent, notamment, les précédentes opérations du même acabit ciblant l’émergence d’une filière de recyclage du plastique (investissement total de 120 millions d’euros) et celui, plus récent, cadrant la mise en place d’une unité de production de masques chirurgicaux, attribuée à la SA Deltrian International (Fleurus).

La thématique proposée pour le troisième appel à projets cible cette fois les matériaux et systèmes de construction permettant d’accélérer la transition énergétique et de tendre vers une économie circulaire et neutre en carbone (déconstruction, recyclage et réemploi des matériaux).

Sélection des projets en décembre

Les entreprises candidates - une ou plusieurs par projet - sont invitées à soumettre une première description de leur projet et des besoins financiers liés à travers une lettre de manifestation d’intérêt. Sur cette base, une première sélection sera opérée par un jury indépendant de huit personnes composé, notamment, d’experts industriels du secteur de la construction.

La forme de l’intervention financière de la SRIW consistera, comme d’habitude, en prises de participation et ou de prêts de tous types.

Les entreprises retenues devront ensuite compléter un dossier complet. La sélection des projets sera finalisée dès décembre 2021, promettent les initiateurs.