La Ville de Verviers botte CityMall en touche

Comme Wilhelm & Co à La Louvière, City Mall bombe à son tour le torse et prétend faire respecter ses droits dans le cadre du projet Oquai, mis à quai par la Ville de Verviers.

Le collège de la Ville de Verviers a enfin tranché: comme celui de La Louvière il y a quelques jours à l’adresse du promoteur Wilhelm & Co, il a décidé de rompre unilatéralement la convention de superficie conclue voici plus de 15 ans déjà avec le promoteur City Mall dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de centre commercial logé en plein cœur de ville et retoqué à plusieurs reprises déjà. Dans sa dernière version, celui-ci était raboté à 27.000 mètres carrés et à une centaine de vitrines, horeca inclus. Mais un montage financier solide pour porter ce développement ambitieux n'est jamais vraiment sorti des limbes.