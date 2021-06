"Le coliving, oui. Mais plus n’importe comment!"

Les communes les plus prisées par ce type de demande résidentielle sont, sans surprise, celles qui offrent un profil d’habitants et un pouvoir d’achat en phase avec la formule proposée. Elles se concentrent donc au sud-est de la capitale . Rien qu’à Ixelles, la liste d’opposition Objectif XL , d’inspiration humaniste (cdH), a répertorié pas moins d’une cinquantaine de colocations de luxe abritant jusqu’à 22 chambres. À Saint-Gilles, Sharies, le dernier opérateur professionnel venu d’ailleurs, se targue d’avoir ouvert d’un coup quatre résidences (37 chambres au total) .

"Il s’agit d’un nouveau type de produit immobilier dans lequel les investisseurs achètent, rénovent et subdivisent un maximum de chambres. Dans la grande majorité des cas, ces transformations ne nécessitent pas de permis d’urbanisme . La commune n’est donc pas informée . Du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 20 nouveaux voisins dans des habitations qui n’ont pas été construites et isolées pour accueillir autant de monde", lâche Geoffroy Kensier (Objectif XL), dans un communiqué publié mercredi dernier. Raison pour laquelle son groupe exige de voir le sujet mis à l’agenda du conseil communal avec, en point de mire, une taxation spécifique cadrant ce nouveau modèle économique jugé anarchique.

Du berger à la bergère

La réponse des autorités locales n’a pas tardé: elle a même précédé la sortie de l’opposition ixelloise. Et de manière plus large que prévu. En effet, trois communes limitrophes – Bruxelles-Ville, Ixelles et Saint-Gilles – font ce mardi une sortie groupée pour recadrer les acteurs privés visés. "Notre objectif premier est de préserver pour tous les Bruxellois un parc de logement abordable en évitant la densification et la spéculation sur les maisons existantes. Avec cette position communes, nous donnons un cadre urbanistique clair et transparent auquel les développeurs pourront se référer pour leurs projets de coliving", motive Ans Persoons (Vooruit), l’échevine de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles.