Le complexe ING Marnix bientôt rénové

L’objectif du propriétaire, la banque ING, qui a confié cette délicate mission aux bureaux d’architectes A2M et Moreno, est de rénover l’énorme complexe de bureaux moderniste de quelque 54.000 mètres carrés hors sol en forme de H et de réaménager ses entrées et ses abords. La rénovation vise également à y créer des patios permettant d’amener de la lumière naturelle en sous-sol et, bien sûr, d’améliorer les accès (notamment aux parkings réaménagés) et la performance énergétique. Plus globalement, l'enjeu fondamental est de transformer un bâtiment iconique classé pour répondre aux modes de travail demain en le rendant pionnier à nouveau.