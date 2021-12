Le flop de l'habitat modulaire pour reloger les victimes des inondations

Les derniers chiffres officiels font état de plus de 3.000 personnes victimes des inondations de juillet relogées à ce jour. Mais dans ce dernier décompte, la piste du logement neuf modulaire reste quasi inexistante.

3.000 personnes, victimes des inondations de juillet, ont pu être relogées avant la Noël. Voilà pour le bilan actuel des différentes mesures prises par le gouvernement wallon ces derniers mois, selon le ministre wallon du Logement. Combien attendent encore désespérément de l’être? Personne ne semble en mesure de chiffrer exactement le nombre qui permettrait de répondre à la question pour l'instant.

Les inondations en question auront touché à la grosse louche près de 40.000 personnes, aujourd’hui en recherche ou non d’une habitation provisoire décente. Et les solutions provisoires caduques – à commencer par les caravanes de fortune plantées devant l’habitation ravagée – semblent se prolonger au-delà du tolérable, tant pour les principaux concernés souvent déterminés à ne pas quitter le seuil de leur toit toujours inhabitable, que pour les pouvoirs locaux redoutant un accident lié à la surchauffe électrique.

Principales pistes de relogement

Le dernier décompte ventilé émanant du cabinet de Christophe Collignon (PS) recense notamment, pour les alternatives les plus représentatives, 1.402 personnes relogées via l’arrêté dérogatoire du gouvernement wallon (AGW) autorisant des travaux rapides pour circonstances exceptionnelles. Près de 800 autres l’auraient été via les CPAS et les communes; et pas moins de 300 via les AIS (Agences immobilières sociales).

"Par souci de gestion proche des gens concernés, nous avons voulu laisser la main aux communes et aux CPAS pour le relogement via toutes les pistes disponibles en urgence – que nous avons d’ailleurs soutenues financièrement à hauteur de plus de 150 millions d’euros", précise le ministre, qui pointe notamment un budget de 27,5 millions d’euros rapidement accordé aux pouvoirs locaux pour les travaux de première nécessité.

150 millions d'euros C'est le montant total dégagé en urgence par le gouvernement wallon pour aider les acteurs locaux à reloger les habitants évacués de chez eux.

Deux tranches d’aide dépassant les 50 millions d’euros ont été dédiées aux CPAS et aux communes pour cibler le relogement des personnes sans toit et une enveloppe de 45 millions a été dégagée pour les sociétés de logement public (SLSP) à destination des locataires sociaux ou pour financer l’achat de maisons et appartements mis sur le marché local afin d’y reloger les habitants à proximité de chez eux.

Parmi les autres pistes privilégiées pour l’instant, celui-ci évoque également la rénovation accélérée de quelque 600 logements publics inoccupés pour accueillir 1.500 autres personnes dans le besoin.

Logements modulaires: le coup dans l’eau

Voilà pour les principales pistes de relogement actuellement sur la table des pouvoirs publics plus de cinq mois après le pic des inondations. Et les fameux logements modulaires?

On recense à peine une centaine d’habitations de type modulaire en passe d’être occupées ou seulement en commande. L’opération visait pourtant à pouvoir en offrir quasi autant chaque semaine.

Il n’y a à ce jour aucun effet vraiment tangible de l’appel à marché lancé à l’automne dernier par le gouvernement wallon pour la fourniture – à la location ou à l’acquisition – de centaines de logements modulaires par une série d’entreprises triées et classées par la Société wallonne du logement (SWL).

En faisant le tour des propriétaires et des locataires publics, on recense à peine après deux mois, alors qu’on est au cœur de l’hiver, une centaine d’habitations de ce type en passe d’être occupées ou seulement en commande. L’opération visait pourtant à pouvoir en offrir quasi autant chaque semaine, pour atteindre une capacité de production de plusieurs milliers au terme de l’hiver. Le chiffre de 5.000 logements modulaires a même été cité.

Lire aussi Les premiers logements modulaires d’urgence sont posés à Rochefort

Contacté à ce sujet, le ministre Christophe Collignon rappelle que cette piste n’en était qu’une parmi d’autres et n’était ni la moins onéreuse ni la plus simple à mettre en œuvre. "Ce genre d’habitation doit, selon le cahier des charges, être installé en dehors des zones inondables, être sécurisant, sécurisé et d’accès facile pour les raccordements au gaz et à l’électricité. Il est clair que pour les principales communes concernées les plus touchées, toujours sur la brèche, c’est loin d’être évident dans les circonstances actuelles."

Vue en plein écran La voie de l'habitat modulaire comme solution de relogement provisoire n'est ni bon marché ni techniquement simple en termes de pose et d'aménagements (raccordements).

Pour cette piste de relogement bien peu exploitée pour l'instant, les seules à sortir du lot sont à ce jour Chaudfontaine, Rochefort, Trooz et Fléron. On citera également à la marge le don de 5 logements modulaires par une firme privée… et un premier recours auprès du Conseil d’État introduit en référé – et rejeté - par l’entreprise Jumatt à l’encontre de la SWL, la plaignante jugeant avoir été écartée injustement d’un des marchés cadrant, en octobre dernier, la fourniture de ces logements modulaires. Mais ses concurrentes retenues ne sont guère mieux loties pour l'instant.

Autant dire que cette voie-là, dont la durabilité avait pourtant été vantée par les autorités régionales, peut être assimilée, sans mauvais jeu de mots, à un coup… dans l’eau.