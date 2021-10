Le nouveau parc des expos de Liège obtient son permis unique

Les halles des foires de Liège vont quitter Coronmeuse pour s’installer prochainement sur le site de la zone multimodale de Bressoux (ex-cour aux marchandises de la gare). Plus globalement, la requalification de la gare de Bressoux et de ses environs servira aussi le projet public immobilier de revalorisation de la plaine de Droixhe toute proche et qui en a bien besoin: l’objectif visé est d’offrir à cette partie de ville trop longtemps sous-valorisée une nouvelle polarité engendrée par les activités des halles et le pôle multimodal. De nouveaux aménagements publics sont prévus à cet effet.