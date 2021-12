Le nouveau plan d’implantation du réseau hospitalier Helora est connu

Helora, fusion du pôle hospitalier Jolimont et des CHU Tivoli et Ambroise Paré, annonce la localisation de ses futurs hôpitaux ce lundi. La diversification géographique hennuyère privilégiée se veut fonctionnelle.

Le 29 juin dernier, le Pôle Hospitalier Jolimont, le CHU Ambroise Paré et le CHU Tivoli finalisaient officiellement la création d’un nouveau réseau hospitalier hennuyer intégré, baptisé Helora. Parmi les priorités de la nouvelle entité fusionnée figurait alors, en première ligne, le plan de renouvellement des infrastructures désormais communes et la construction de pas moins de cinq nouveaux hôpitaux, financée par le plan pluriannuel fédéral.

En octobre dernier, la localisation des nouveaux sites de Mons, Nivelles et La Louvière avait déjà été arrêtée. Restait à acter celles de Lobbes et Warquignies.

Réseau de proximité cohérent

L'objectif des entités hospitalières récemment fusionnées est clair: disposer dès 2030 de cinq nouvelles infrastructures hospitalières regroupant les activités essentielles des huit sites historiques actuels en les relocalisant à proximité des axes routiers les plus stratégiques.

"Construire un hôpital coûte un an de chiffre d'affaires pour nous. Celui d'Helora toise le milliard d'euros. " Stéphan Mercier Groupe Jolimont

Plus qu’un rassemblement régional fort de quelque 9.600 collaborateurs, l’objectif est de créer rapidement un réseau performant de proximité, plus proche des gens, géographiquement et humainement. "Construire un hôpital coûte un an de chiffre d'affaires pour nous. Celui d'Helora toise le milliard d'euros. Le projet que nous portons de concert est donc très ambitieux, mais il est dans les normes sectorielles", précise Stéphan Mercier, l'administrateur délégué du Groupe Jolimont.

La Louvière et Mons comme navires amiraux

Le nouvel hôpital Louviérois, érigé sur le site de Longtain, disposera des 900 lits et places des deux hôpitaux actuels et sera accessible via le boulevard urbain (contournement Est) et l’autoroute A501.

Pour Mons, le lieu d’implantation du nouvel hôpital de 850 places a été décidé en étroite concertation avec les autorités communales. Il sera érigé sur le site Wilson, entre les deux pôles urbains de Jemappes et Mons, et sera directement accessible via la N51 et l’autoroute E42.

L’implantation de Warquignies viendra compléter ce brelan borain: le nouvel hôpital de 250 lits et places y sera logé à proximité de la N550, très axiale pour la région.

Les nouvelles implantations couvriront le Hainaut et l'Ouest du Brabant wallon sur deux axes de circulation stratégiques. ©Helora

Plus au nord, la nouvelle implantation nivelloise de 350 lits et places jouera, elle aussi, la carte de la proximité avec le réseau autoroutier local. Elle sera construite au croisement de la N252 et de la N28, au sein du quartier du Bois de l’Hôpital, actuellement en plein essor et proche de la zone d’activités économiques des Portes de l’Europe.

2.600 lits La capacité hospitalière totale qu'offrira le réseau Helora d'ici trois ans s'élève à 2.600 lits, sans compter les lits de jour à Tubize.

Plus au sud, la localisation des 250 lits et places du futur hôpital de Lobbes n’est pas encore totalement arrêtée, mais devrait se décider sur base des mêmes paramètres d’accessibilité.

Quant à l’actuelle implantation de Tubize, progressivement modernisée et entièrement rénovée, elle sera, pour sa part, exclusivement dédiée à l’hospitalisation de jour et aux activités ambulatoires.