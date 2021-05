Le nouveau QG bruxellois de PwC est déjà vendu

Et un de plus pour Ghelamco, qui vient de boucler en un temps record la vente du campus PwC. L'acquéreur, représenté par Lanesbrook, est le bras d'investissement de la banque Riyad, la plus grande institution financière en termes de capital en Arabie Saoudite. Celle-ci a déboursé la modique somme de 132 millions d'euros. Cette rentrée financière offre un rendement de l'ordre de 4,7% et permettra à Ghelamco d'étendre encore son portefeuille de projets en développement.