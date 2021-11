Le nouveau Woluwe Shopping recalé par les autorités locales

Le dernier propriétaire en date porte depuis trois ans déjà un nouveau projet d’extension mixte sur le vieux centre commercial existant. L’enquête publique est achevée et on attend l’avis – reporté - de la Commission de concertation.

La dernière mission de conception a été confiée à deux architectes: l'un est belge et bien connu sur la place bruxelloise ( Assar Architects ), l'autre, Dunnett Craven , est britannique et a déjà dessiné de nombreux projets pour Eurocommercial Properties. L’objectif visé est toujours d’atteindre une superficie commerciale totale nette dépassant 60.000 mètres carrés , mais de jouer au passage la carte de la mixité (logements), côté rue Saint-Lambert.

Programme scellé depuis deux ans

Le programme revu du nouveau propriétaire a été scellé dès 2019 dans une première demande de permis d’urbanisme déposée auprès de l’administration régionale. Retoqué ensuite à deux reprises en retravaillant particulièrement les accès de tous les usagers, il inclut aujourd’hui la démolition d’une partie des murs du complexe, la construction d’une extension de quelque 10.000 m² de surfaces commerciales à l’angle cours Paul-Henri Spaak - rue Saint-Lambert et la création de 95 logements neufs (12.545m²) au-dessus des commerces . Mais il concerne aussi, côté circulation, l’aménagement d’un nouvel accès au métro (Roodebeek), d’un espace vert ouvert au public (placette Saint-Lambert) et d’une nouvelle entrée au parking P1 depuis le cours Paul-Henri Spaak.

Avis cinglant du collège communal

L’enquête publique autour de cet important dossier s’est achevée le 14 octobre dernier et n’a pas manqué de susciter une nouvelle levée de boucliers des riverains, toujours pas émoussés par 15 ans de remise du projet initial sur le métier et de travail discret des porteurs de projet, en concertation avec les autorités régionales – qui délivrent le permis unique –, et les édiles communaux, qui en suivent de très près les évolutions.

La veille de l’ouverture de l’enquête, la commune avait d’ailleurs provoqué à Wolubilis une réunion entre représentants d’Eurocommercial Properties et riverains pour présenter à ceux-ci le projet d’extension en long et en large. Et ce mardi 16 novembre, le collège communal a, sans plus attendre, remis un avis négatif qui, s’il n’est que consultatif, est pour le moins tranché. Les édiles locaux relèvent que le projet en cours d’instruction "ne s’intègre pas dans le quartier en raison notamment de son gabarit, sa volumétrie et son esthétique", avec des façades latérales mal intégrées dans le tissu urbanistique et trop hautes. Rien moins.