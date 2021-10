Le nouvel hôpital de Wavre-sud présenté à la population

Le futur hôpital de Wavre-sud a été présenté à la population ce lundi soir par les autorités locales et les porteurs de projet. Il était temps: dans le quartier, les riverains se mobilisent.

Il est censé remplacer, à terme, l'actuelle clinique Saint-Pierre, qui délocalisera alors ses services des hauteurs d'Ottignies à celles de Wavre . Depuis peu, les riverains multiplient d'ailleurs panneaux et calicots dans le quartier, pour marquer leur opposition au projet qui risque bien de secouer passablement leur quotidien.

Le futur hôpital sera logé à l'intersection entre la voie rapide N25 et l'autoroute E411.

La nouvelle infrastructure hospitalière de taille (80.000 mètres carrés, 425 lits agréés) devrait prendre place à l'intersection entre la N25 reliant Wavre à Grez-Doiceau et l'autoroute E411 (sortie 8a). Le foncier concerné est un terrain de 15 hectares, acquis par le pouvoir organisateur de la clinique, et situé le long du chemin des charrons, à l'emplacement actuel du Domaine du Blé, spécialisé dans l'organisation d'événements et de soirées à thème.