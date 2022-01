Le portefeuille immobilier d’Integrale: la face bien cachée du Titanic liégeois

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée ce mercredi matin chez Intégrale. Elle doit désigner des liquidateurs, mais suscite aussi un regain d’attention pour les actifs immobiliers maison, dont la valorisation réelle reste floue.

Le clap de fin de l’histoire de l’assureur liégeois contrôlé par le groupe Nethys se rapproche. Une assemblée générale extraordinaire est, en effet, convoquée ce mercredi à 10h30 à Woluwe-Saint-Lambert. Un collège de liquidateurs devrait y être désigné pour liquider le solde de la société. Et pour mettre le point final au processus de cession par les administrateurs provisoires désignés par la BNB des principaux actifs – les contrats d’assurance-vie – au réassureur Monument Re, avec l’aval du conseil d’administration de Nethys.

Selon un communiqué paru mi-décembre, il ne resterait à liquider que des miettes. Pourraient encore s’ajouter au maigre butin listé les montants à récupérer dans le cadre des litiges engagés contre les anciens dirigeants, dont Diego Aquilina, l’ex-CEO révoqué au printemps 2020 puis inculpé début 2021.

"Je m'étonne vraiment que la BNB n'ait pas bronché devant la surpondération de l'immobilier brique dans le portefeuille qui couvre les risques d'Integrale." Pierre Nothomb Deminor

La presse a, par ailleurs, largement évoqué la perte sèche probable que devront assumer les créanciers obligataires fédérés par Deminor, au rang desquels figurent notamment Finance&Invest Brussels (ex-SRIB) ou la MGEN (Mutualité générale de l’Éducation nationale) française. "Dans ce dossier, je m'étonne vraiment que la BNB n'ait pas bronché devant la surpondération de l'immobilier brique dans le portefeuille qui couvre les risques d'Integrale. Connaissant la rigueur de ses contrôles, cette évidence ne pouvait pas passer sous les radars...", réagit Pierre Nothomb (Deminor).

Selon la plupart des observateurs avertis, la messe serait pourtant dite, MonumentRe ayant acquis avec l’eau du bain du portefeuille d’assurance le beau bébé immobilier sous-jacent. Mais à quel prix, au juste?

1,3 milliard d'euros C'est la valeur globale de revente brute qu'atteignait le portefeuille immobilier d'Integrale lors des dernières valorisations connues (2019).

Grand flou autour des joyaux immobiliers de la couronne

MonumentRe n’ayant jamais eu d’actif immobilier en portefeuille, il semble couru d’avance qu’il remette à terme ces actifs sur le marché. Sans devoir se presser, sauf en cas de fin de bail et donc de rendement locatif. Une cinquantaine d’actifs immobiliers sous gestion, dont la valeur totale de revente pourrait dépasser le milliard d’euros (brut), se trouvaient dans la cassette historique d’Integrale. Et personne ne sait à ce stade comment ces actifs vont être cédés à des tiers, même s’ils n’ont pas manqué d’attirer l’appétit des courtiers de la place. Au point que certains ont déjà trouvé preneur depuis 2020 déjà, notamment sur le segment des maisons de repos revendues à Cofinimmo pour plus de 100 millions d’euros. Idem pour le Building Green One à Tour & Taxis, loué à l’IBGE jusqu’en 2032, racheté lui aussi par Cofinimmo pour un montant similaire.

Vue en plein écran La maison de repos et de soins liégeoise La Chartreuse, valorisée à quelque 29 millions d’euros lors de la revente des murs rénovés à Cofinimmo. ©Vulpia

Mais d’autres actifs stratégiques sont lorgnés de près par le marché. Notamment l’immeuble de bureau Copernicus (15.500 m2), idéalement logé au centre d’Anvers, face à la gare. Loué au VDAB jusqu’en 2028 (bail de 18 ans), il serait en passe d’être revendu à un promoteur privé pour être rénové en profondeur à terme échu. Et, hasard du calendrier, le puissant groupe de promotion immobilière de la famille Gheysens, Ghelamco, vient justement de créer un véhicule (société anonyme) baptisé Copernicus…

"Je me suis proposé pour gérer la liquidation de ce portefeuille au mieux pour Nethys. Mais je n’ai pas eu de retour de la direction", nous confie un conseil immobilier bruxellois. Aux dernières nouvelles, c’est CBRE, mandaté par Nethys pour évaluer ce portefeuille d’actifs immobiliers, qui tiendrait la corde en cas de revente, sans que l’on connaisse le détail de ce mandat.

Vue en plein écran Le nouvel hôtel de police carolo: un des actifs immobiliers présents dans le portefeuille historique méconnu d'Integrale, tombé aujourd'hui dans l'escarcelle de Monument Re.

Ce travail d’évaluation et de remise sur le marché serait en tout cas bien plus juteux et complexe qu’il y paraît. Ainsi, à côté du portefeuille détenu en pleine propriété à Gand, Anvers, Charleroi, Zaventem, Seneffe, Nivelles ou Luxembourg et notamment loué à Deloitte, Arval, Atos Origin, UPS, Athlon, Belmedis, l’Etat du Luxembourg ou l’Union européenne à des montants locatifs atteignant parfois des rendements de 8%, on trouve également des coparticipations avec Ogeo Fund et Ethias, forcément moins aisées à commercialiser. Ainsi en est-il notamment du Vital Building carolo loué à long terme à la police fédérale, d’un siège de la police néerlandaise à Rotterdam ou de l’immeuble ixellois DrapFIn (rue des Drapiers) occupé par l’Agence européenne de Défense.

"Je me demande quel sort sera réservé à Integrale Luxembourg qui recèle, elle aussi, quelques pépites..." Un expert, fin connaisseur du portefeuille immobilier d'Integrale

La face totalement immergée de l’iceberg

Mais ce n’est pas tout. "En dehors du portefeuille immobilier pur et dur, Integrale est actionnaire d’autres petites sociétés, dont Digital Orthophedics ou Epimede, via un fonds regroupant notamment Ethias, Noshaq et BNP Paribas Fortis, et possédait 25% d’Inclusio avant son introduction en bourse. Elle faisait également du financement pour compte de tiers via du leasing immobilier. On peut chiffrer la valorisation de ces lignes de financement à quelque 60 millions d’euros. Je me demande enfin quel sort sera réservé à Integrale Luxembourg, qui recèle, elle aussi quelques pépites", indique un expert de marché proche de la société.

Celui-ci ajoute que la compagnie d'assurance était en outre actionnaire majoritaire de trois sociétés d’investissement et de gestion de panneaux photovoltaïques: Integrale Green Energy (6 millions d’euros investis, 3.800 KWC), Green4Power (19 millions, 19.000 KWC) et Power2Green (partenariat avec EDF Luminus, 3 millions, 8.000 KWC).

En un mot comme en cent, même si on est en Cité ardente où les arrangements entre copains sont coutume, on est bien loin de n’avoir sur la table des convives que les quelques millions récemment évoqués dans les médias. Quand on demande aux initiés quel serait le scénario cousu de fil blanc qui se trame en bord de Meuse, les regards convergent en priorité vers Ethias. Et on évoque encore, malgré l’étendue et le poids du portefeuille sous-jacent, le scénario d'une revente en bloc à prix plancher. Les actionnaires obligataires auraient donc tout intérêt à ne pas trop vite baisser pavillon.