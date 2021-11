Le siège bruxellois de la Confédération Construction est vendu

Les promoteurs ION et Eaglestone s’unissent pour redévelopper l’ex-siège de la Confédération Construction, qui quittera début 2022 son siège de la rue du Lombard pour s’installer au 20 de l’avenue des Arts.

La Confédération Construction avait donné mission aux consultants Key Estates (Dick Dekeyzer) et Redim (Damien le Grelle) de cadrer la revente au meilleur prix de son siège historique, délaissé d'ici l'an prochain. Et ce sont deux promoteurs-investisseurs qui montent, ION (Waregem) et Eaglestone (Bruxelles), qui ont uni leurs forces pour remporter la mise. Ils porteront de concert un important programme de rénovation au cœur du Pentagone, à deux pas du Parlement bruxellois et de la Gare Centrale.

L’objectif est évident, vu l’emplacement du bien: repositionner aux normes actuelles du marché l’ancien bâtiment obsolète bordant le haut de la rue du Lombard 34/42. La valeur globale d’investissement devrait dépasser les 50 millions d’euros. La livraison du nouvel ensemble transformé est prévue dans le courant de l’année 2023.

On déménage

La S.A Immobilière Nationale de la Construction, alias la Confédération Construction, détient ce bâtiment emblématique, idéalement situé - sur le seuil du Parlement bruxellois - mais qui date des années 1970. Et s’il offre une surface de bureaux totale intéressante de 8.250 m² répartis sur 8 niveaux, ceux-ci ont cruellement besoin d’un solide lifting.

Vue en plein écran Vu l’emplacement du bien, l'objectif est évident: repositionner aux normes actuelles du marché l’ancien bâtiment obsolète bordant le haut de la rue du Lombard 34/42. ©Google

Le moment est idéal pour acheter comme pour vendre: le centre-ville connaît en effet un nouvel élan sur le marché du bureau et l’offre y est particulièrement bridée par endroit. "Le projet de rénovation lourde visera donc à conserver l’affectation actuelle et les emplacements de parking en sous-sol", précisent les acquéreurs.

Vue en plein écran Les maîtres d'ouvrage conserveront la façade pour tenter d'obtenir rapidement un permis. ©Google

Neutralité carbone et absence de recours aux énergies fossiles sont également dans le cahier des charges.

C’est le bureau d’architecture bruxellois A2RC, déjà auteur de la transformation du Parlement bruxellois voisin, qui a été choisi pour redessiner l’ensemble. La demande de permis sera introduite cette année encore. Elle intégrera notamment la création d’un atrium afin de maximiser l’apport de lumière naturelle, tout en conservant la façade existante, et la réalisation d’un nouvel espace intérieur. Un rooftop (toiture valorisée) avec vues sur l’hôtel de ville tout proche est également au programme, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs, plutôt ingrats pour l’instant. Neutralité carbone et absence de recours aux énergies fossiles sont également dans le cahier des charges.

Premier partenariat

"La pandémie a accéléré la transition du marché de bureau et pousse les entreprises à chercher de nouvelles implantations plus durables et flexibles." Nicolas Orts CEO d’Eaglestone Group

Nicolas Orts, le CEO d’Eaglestone Group, dit se réjouir de ce premier partenariat avec ION. "La pandémie a accéléré la transition du marché de bureau et pousse les entreprises à chercher de nouvelles implantations plus durables et flexibles, à proximité immédiate des nœuds de communication", martèle-t-il pour justifier son dernier investissement comme les précédents, non loin de là.