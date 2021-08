Le siège de la Royale Belge peut enfin renaître

Pascal Smet, le secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme (Vooruit), n’est pas peu fier de donner son feu vert à ce projet régional iconique qui redessine le futur de l’ex-siège de la Royale Belge (Souverain 25). «Ce projet a démontré sa qualité; la Région a donc délivré le permis d’urbanisme. Ce bâtiment emblématique va s’offrir d’ici trois ans une nouvelle vie et être enfin rouvert au public», résume-t-il, non sans insister sur le délai administratif exemplaire de délivrance, même si le site est inoccupé depuis des années déjà. «Obtenir en 7 mois un permis d’urbanisme pour un bien sauvegardé, c’est possible. C’est dans ce but que nous avons créé la procédure des réunions de projet pour en augmenter la qualité et accélérer le processus.»