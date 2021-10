Les tours Proximus seront redessinées par Immobel

Immobel redessinera le siège de Proximus au Quartier Nord. L'opérateur télécom reprendra en location une partie de l'immeuble qui comprendra aussi des logements.

Depuis mercredi, les dés sont jetés. C'est Immobel qui redessinera le siège de Proximus. Certains n'hésitent pas à dire que les dés étaient pipés depuis le début. Et que la procédure d'appel d'offres, qui avait retenu trois candidats avant l'été, comptait pour du beurre. "C'est un peu comme si les Francs Borrains jouaient la Coupe contre le Bayern Munich...", lâche un avocat.

40% de logements Le projet plébiscité devrait servir de mètre étalon pour reconvertir, d’ici à 2026, les deux tours en un complexe mixte comprenant 40% de logements.

Mais d'autres observateurs, très proches du dossier, assurent que David, alias Downtown Real Estate (Alexander Steyns), soutenu financièrement par les riches sociétés gantoises Baltisse et Straco, a fait vaciller jusqu'au bout Goliath. Que le pré-projet des premiers respectait davantage le cahier des charges, les plans particuliers des communes concernées (Saint-Josse et Schaerbeek) et les recommandations du maître architecte bruxellois.

Au final, c'est donc bien Immobel et le projet dessiné par Jaspers-Eyers Architects qui est retenu par le comité exécutif du propriétaire actuel pour racheter et redévelopper les quelque 100.000 mètres carrés de bureaux répartis sur 28 étages des tours emblématiques, culminant à plus de 100 mètres de haut et construites en 1994-1996 par le même bureau d'architectes.

Complexe mixte

Le projet plébiscité devrait servir de mètre étalon pour reconvertir, d’ici à 2026, les deux tours, baptisées Pléiades à l'origine, en un complexe mixte comprenant 40% - soit 36.000 mètres carrés - de logements, une bonne partie du reste étant reprise en location par Proximus pour y reloger son personnel dans un tout nouvel environnement de travail.

Proximus devrait confirmer officiellement son choix ce vendredi, en même temps que ses résultats trimestriels.

Le troisième candidat restant en lice, Whitewood, avait été mis hors-jeu voici plus d'un mois déjà au motif que son projet, très végétalisé et dessiné par l'architecte français de renom Jean-Paul Viguier, était... trop audacieux.

Proximus devrait confirmer officiellement son choix - plus pragmatique - ce vendredi, en même temps que ses résultats trimestriels. Ensuite, il faudra faire vite: la fin des travaux est attendue fin 2025. Et éviter d'enliser le projet affiné dans des procédures interminables, comme c'est régulièrement le cas en Région bruxelloise pour l'instant.

Plusieurs fers au feu pour Immobel