Les valeurs "immo" préférées de Morgan Stanley

L’abondance de liquidités dans les marchés, les fusions et acquisitions et l’inflation pourraient donner un coup de pouce aux actions des valeurs immobilières, tandis que les rendements obligataires seraient en mesure d'accroître la volatilité. Voilà la ligne de force d’un rapport de plus de 100 pages que Morgan Stanley consacre à l’immobilier coté en Europe.