Logements modulaires pour communes sinistrées: ratés au démarrage

Le gouvernement wallon financera, avec les communes concernées, la production de logements modulaires pour reloger les sinistrés suite aux inondations de juillet. C’est la Société wallonne du Logement qui coordonne les accords-cadres en cours. Mais le second volet se fait cruellement attendre.

Les appels d’offres visant à fournir des logements modulaires provisoires et déplaçables pour héberger dès cet hiver les populations wallonnes les plus sinistrées par les récentes inondations devraient être bouclés depuis près d’un mois déjà. Mais les entreprises qui ont répondu à la procédure négociée cadrant les modules proposés à la vente ne voient toujours rien venir alors que les nuits deviennent de plus en plus froides.

L’attribution des marchés a donc dû être reportée d’une quinzaine de jours.

Que se passe-t-il à la Société wallonne du Logement (SWL), chargée de cadrer les deux marchés en cours (location et vente)? Selon nos informations, de très gros soucis informatiques ont empêché les services concernés d’avoir accès aux documents complétant les offres envoyées par les candidats. L’attribution des marchés a donc dû être reportée d’une quinzaine de jours. Mais il semble que tout soit aujourd’hui rentré dans l’ordre et que les entreprises retenues vont être notifiées ce mardi au plus tard, puis, dans la foulée, les communes et les Sociétés de logement de service public (SLSP) concernées. Voilà pour le volet de l’offre.