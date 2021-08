M80 rejoint le groupe de sociétés syndics Gerantis

Spécialisé dans la gestion de copropriétés, Gerantis est actif dans la région d'Anvers avec Jalo Beheer, Beheer et Housing Beheer, mais aussi dans la région d'Alost/Ninove avec Exclusive Management. Fort d'un portefeuille de plus de 1.400 immeubles, le groupe est l'un des plus importants acteurs de sociétés syndics en Belgique.