Nouvelle phase de travaux à la gare de Gand-Saint-Pierre

Le projet piloté par la SNCB fait partie du plan pluriannuel englobant la gare de Gand-Saint-Pierre et ses environs. Il est une collaboration entre la SNCB, Infrabel, De Lijn, la Ville de Gand et la Région flamande.

Le chantier qui vient d’être attribué à l’ association momentanée réunissant les entreprises belges Antwerpse Bouwwerken, Valens (Eiffage) et EEG pour exécuter ces travaux complexes de génie civil comprend la transformation des voies 1 à 7 et l'aménagement partiel du rez-de-chaussée et du niveau -1.

Les voies et les quais rénovés seront recouverts et connectés à la partie de la gare déjà rénovée précédemment. Des panneaux solaires posés en toiture et des pompes à chaleur rendent les nouvelles infrastructures ferroviaires plus économes en énergie.