Opération crowdlending record lancée sur le projet immobilier Keren

La société belge Keren Properties & Development (groupe Everland) vient de lancer avec la plateforme de financement participatif BeeBonds une levée de fonds de 4 millions d’euros pour couvrir ses investissements immobiliers actuels.

Il s’agit de la plus importante opération de crowdlending jamais lancée en Belgique. La demande émane de Keren Properties & Development, une filiale d’Everland, société belge pilotée par les frères Avi et Ilan Haim et spécialisée dans le secteur hôtelier. À son actif, on trouve notamment la transformation en cours, après leur rachat, des hôtels bruxellois Pantone et Sofitel Rogier.

4 millions d'euros C'est le montant record de l'opération de crowdlending lancée ce mardi matin - et jusqu'au 4 novembre - par BeeBonds.

C’est pour solder l’emprunt bancaire consenti pour reconvertir en logements le bloc comprenant l’immeuble de bureaux Louise 228 et les immeubles mitoyens (arrière) sis rue Lens 29 et 31 - au total 35 en appartements de standing - que les porteurs du projet ont fait appel au financement participatif. Et c’est la plateforme de crowdlending BeeBonds qui coordonnera l’opération.

"L’émission obligataire lancée ce mardi vise à récolter 4 millions d’euros d’ici au 4 novembre prochain. Elle a l’énorme avantage d’être totalement sécurisée par une garantie hypothécaire de premier rang avec un rendement annuel de 6% étalé sur 3 ans", insiste Joël Duysan, à peine sorti d’un gros stress lié à une précédente opération de crowdlending pour la société Cayman, actuellement en demande de réorganisation judiciaire prolongée.



"Dans le cas du projet Keren, nous entamons la dernière ligne droite. Nous n’avons donc aucun souci à accorder une hypothèque de premier rang pour assurer une sécurité maximale aux investisseurs qui souscriront à l’émission obligataire. Notre objectif est de retrouver suffisamment de liquidités pour pouvoir nous positionner rapidement sur de nouveaux projets immobiliers intéressants", précise Avi Barmoshe, co-porteur du projet de Keren et Chief Development Officer d’Everland.