Pierre Sironval remplace Rik Vandenberghe à la tête de Besix

La nouvelle est tombée ce mardi. Rik Vandenberghe est démis de ses fonctions de CEO à la tête de Besix Group. C’est Pierre Sironval, l’actuel COO, qui le remplace.

Johan Beerlandt fait toujours la pluie et le beau temps à la tête de l'entreprise.

Le communiqué publié par Besix motivant la mise à pied de Rik Vandenberghe est pour le moins chirurgical. Et même s’il stipule que le CEO sortant "contribuera à assurer une transition de qualité dans les mois à venir et gardera des responsabilités spécifiques en tant que conseiller", personne n’est dupe un instant: le signal donné par Johan Beerlandt, le grand timonier du groupe de construction belge, est clair (lire l'encadré).

Et le choix du remplaçant l’est tout autant: Pierre Sironval, ingénieur civil architecte de formation, travaille pour Johan Beerlandt depuis le début de sa carrière professionnelle, soit un quart de siècle. C’est donc un bon soldat du cru, qui a gravi sans broncher tous les échelons et, comme le met en exergue le bref communiqué du jour, qui a "réalisé de magnifiques projets sur trois continents avant d’être nommé responsable de Besix au Moyen-Orient en 2011, puis COO pour l’ensemble des activités du groupe à travers le monde en 2018".

"Pierre a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de Besix Group, en a gravi tous les échelons et représente remarquablement notre culture d’entreprise." Johan Beerlandt Président exécutif du C.A. de Besix Group

Par la voix du Conseil d’administration, Johan Beerlandt assure d’ailleurs au passage Pierre Sironval de son soutien absolu. Un soutien dont avait bénéficié Rik Vandenberghe il y a 4 ans. Le président exécutif du C.A. appuie d’ailleurs le trait sur l’angle qui a fait mouche: "Pierre a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein de Besix Group, en a gravi tous les échelons et représente remarquablement notre culture d’entreprise. Ses grandes qualités humaines et professionnelles, démontrées lorsqu’il était à la tête de notre filiale au Moyen-Orient puis en tant que COO, feront de lui un excellent CEO."

Vient ensuite le remerciement poli à l’attention du sortant "qui a brillamment assuré la transition et a notamment apporté plus de rigueur dans l’ensemble des processus de la société". Et qui gardera d’ailleurs, en tant que conseiller, des responsabilités spécifiques tout en continuant à siéger au conseil d'administration.

Les anciens et les modernes

S’il se dit, dans le sérail immobilier, que les jours du CEO sortant étaient comptés depuis des mois, l’annonce en a néanmoins surpris plus d’un. Et les commentaires vont bon train sur le fossé entre les promesses données en 2017 à Rik Vandenberghe avec mission de diversifier les activités du groupe de construction, non tenues au final. Le patron n'aurait, se dit-il, cessé de peiner à faire adouber ses projets par le conseil d’administration, et surtout par son inamovible président exécutif.

75 millions d'euros C'est le dernier EBITDA qu'aura affiché, le 2 avril dernier, le CEO sortant de Besix Group.

La montagne vantée il y a quatre ans a donc à ce stade accouché d’une souris. En termes de diversification fonctionnelle, on ne recense guère, au moment de tirer la prise du CEO évincé, que trois investissements concrets qui doivent encore faire leurs preuves, chacun dans leur segment: la chaîne hôtelière A-Stay, la chaîne d’infos TV LN24, récemment recapitalisée, et la marque de décoration Flamant. Mais d’aucuns affirment que ce n’est pourtant pas les propositions qui ont manqué.