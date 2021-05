Rolf Buch à la tête du plus gros parc immobilier allemand...

N°1 de l’immobilier en Allemagne, Vonovia a annoncé fusionner avec son rival Deutsche Wohnen. Rolf Buch (Vonovia) se retrouve ainsi à la tête d’un parc immobilier de 500.000 logements, le premier d’Allemagne.

Mardi, Rolf Buch (56 ans) le patron de Vonovia annonçait aux côtés du maire de Berlin, le social-démocrate Michael Müller, le rachat de son rival Deutsche Wohnen pour 19 milliards d’euros. La fusion doit permettre aux deux partenaires de réaliser 105 millions d’euros d’économies d’échelle par an.

Ensemble, ces deux acteurs clés du marché immobilier allemand possèdent un parc de 500.000 logements, notamment dans la capitale. Dans un pays où 85% des foyers sont locataires, les grands fonds immobiliers jouent un rôle de premier plan dans la vie du pays. La question du logement - préoccupation centrale des Allemands alors que les loyers explosent dans les grandes villes - est au centre du débat politique et devrait jouer un rôle important dans la campagne électorale.

Fan de voiture de vitesse

Visage rond, fines lunettes, crâne dégarni et souriant, Rolf Buch a rejoint l’immobilier en 2013. Il prend alors la tête de la société immobilière Deutsche Annington, qu’il mène en bourse deux ans plus tard. L’entreprise change de nom en Vonovia après la reprise de la société luxembourgeoise Gagfah en mars 2015. Rolf Buch est connu pour son faible pour les bolides lancés à vive allure sur les autoroutes d’Allemagne. C’est avec la même fougue qu’il dirige Vonovia. Sous son impulsion le parc du groupe passe en quelques années de 150.000 à 400.000 logements et le nombre des salariés du groupe triple pour atteindre 10.000 personnes.

Fin 2019, le chiffre d’affaires de Vonovia était de 4 milliards d’euros. Soucieux de conserver toutes les étapes de la valeur ajoutée au sein du groupe, Rolf Buch développe le réseau des architectes et des artisans maison. Ce sont eux qui assurent aujourd’hui l’essentiel des travaux de rénovation ou de modernisation du parc. «Trois tendances nous occuperont dans les années à venir», aime à répéter le patron de Vonovia. «La pénurie de logements dans les grandes villes, le vieillissement de la population et le virage énergétique.»

La coalition de gauche à la tête de la ville de Berlin a imposé au secteur sous la pression de la rue un encadrement strict des loyers.

Son objectif: moderniser 3% du parc au niveau énergétique chaque année et investir 1,3 à 1,6 milliard d’euros par an dans la construction de nouveaux logements et la modernisation du parc existant. La crise sanitaire (1% des locataires ont réclamé un étalement des loyers au cours du premier confinement) et surtout la fronde populaire l’ont obligé à revoir son agenda. La coalition de gauche à la tête de la ville de Berlin a, en effet, imposé au secteur sous la pression de la rue un encadrement strict des loyers. Vonovia doit baisser les loyers dans un tiers de ses logements, pour un total de 10 millions d’euros par an. Mais la Cour constitutionnelle a depuis retoqué le texte, relançant la colère contre les géants de l’immobilier.

Protestations

Régulièrement, les Berlinois descendent dans la rue pour protester contre la hausse des loyers et réclamer un référendum pour exproprier une partie des gros bailleurs. «Les Berlinois ne sont pas contents de nos entreprises et de la situation du marché», admet Rolf Buch, promettant «un nouveau départ.» Vonovia et Deutsche Wohnen s’engagent notamment à plafonner les hausses de loyers à 1% par an pour les trois prochaines années et à ce que les charges imposées aux locataires pour la modernisation du parc soit «aussi faible que possible.»