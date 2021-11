Sparks, le nouveau "one-stop-shop" des meetings, débarque à Bruxelles

Selon les initiateurs de la start-up dont font partie les cofondateurs du réseau d’espaces de coworking Silversquare (Alexandre Ponchon et Axel Kuborn), les normes de réunion et les infrastructures utilisées depuis des années ne répondent plus aux besoins des entreprises en termes de flexibilité et d’espaces modulables. Les cinq entrepreneurs réunis autour du projet Sparks entendent donc répondre à ce besoin en proposant un environnement dédié composé non seulement de salles innovantes, mais aussi d’une panoplie de services complémentaires et d’un accompagnement par des professionnels.