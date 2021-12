Thomas & Piron acquiert BAM Galère et BAM Lux

Le Groupe Thomas & Piron renforce encore sa voilure en Belgique et au Luxembourg. Il intègre d’un coup les entreprises BAM Galère et BAM Lux.

Ensuite par l’origine du vendeur : il s’agit de deux filiales du géant néerlandais de du secteur de la construction BAM , soumis récemment par son conseil d’administration à une cure d’amaigrissement drastique qui passe notamment par un abandon pur et simple des marchés belge et luxembourgeois. La transaction, dont le montant reste secret, est encore soumise à l’approbation des autorités de la concurrence ; mais elle devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2022 .

Acteur majeur du secteur en Belgique depuis plus de 70 ans, Galère, entreprise de construction d’origine liégeoise, reste une référence incontournable pour tous les travaux de bâtiment et de génie civil, publics et privés . Sa filiale luxembourgeoise, BAM Lux, fait de même sur le marché grand-ducal.

Un carnet de commandes nourri en guise de dot

Parmi les projets en cours portés par les deux entités et bientôt repris au carnet de commandes de Thomas & Piron, on peut compter pour l’instant le nouvel hôpital de Tournai (CHwapi 2) , la reconversion du charbonnage du Hasard à Cheratte (Matexi), le centre culturel liégeois "Pôle des Savoirs", le gros-œuvre du bâtiment luxembourgeois Jean Monnet 2 pour la Commission européenne au Kirchberg, la rénovation du viaduc d'Huccorgne sur la E42/A15 près de Wanze ou le projet de métro 3 à Bruxelles (tunnel de liaison station Nord) .

Pour le groupe Thomas & Piron, il s’agit donc clairement d’un cheval de Troie de taille pour entrer de plain-pied sur un nouveau segment de marché et élargir la force de frappe diversifiée de la société, toujours en pleine expansion. "Avec cette arrivée de 650 nouveaux collègues, nous augmentons nos effectifs de 25% d’un coup et nous concrétisons notre plan de croissance dans un marché toujours plus exigeant et professionnel. Mais pour que cette acquisition atteigne pleinement ses objectifs, nous savons qu’il faut respecter l’expertise de terrain et le dynamisme entrepreneurial de ceux que nous accueillons. Rien ne changera donc pour les équipes en place, hormis l’identité visuelle des deux entreprises que nous accueillons", promet Edouard Herinckx, l’administrateur délégué du groupe Thomas & Piron.