Thomas & Piron Bâtiment décroche le contrat pour le nouveau site carolo de Solidaris

C’est TP Bâtiment qui a emporté l’appel d'offres lancé par Solidaris pour construire son futur siège carolo sur l’ancien site de la Générale de Banque.

C’est à l’issue d’un concours Design and Build (conception et construction) que la mutualité Solidaris a finalisé son choix quant à l’équipe qui entreprendra la transformation de son futur siège carolo. Et c’est finalement l'offre de Thomas & Piron Bâtiment (Cœur de Ville S.A.) qui a été retenue parmi les cinq reçues.

"Exit l’obsolète bâtiment tant au niveau architectural qu’au niveau énergétique. Place à la transparence, au modulable et à l’exemplarité!", n’hésite pas à claironner ce matin Joël Polus, à la tête du département Développement chez TP Bâtiment.

Vue en plein écran La nouvelle façade, toute en transparence, vers le boulevard Tirou. ©Asymétrie / Atelier de l'Arbre d'Or

Lancement du chantier à la mi-2022

Le futur immeuble viendra prendre la place de l’ancien siège de la Générale de Banque, boulevard Tirou. Le bâtiment, construit dans les années 70 et inoccupé depuis quatre ans déjà, avait été racheté en 2017 par Solidaris pour y implanter son QG local. L’entreprise de construction wallonne espère encore lancer le chantier mi-2022, pour une livraison attendue un an plus tard.

Les performances énergétiques du bâtiment seront exemplaires, et très largement au-delà des exigences minimales fixées par Solidaris.

“Notre projet respecte le bâti historique, que nous reconnectons à la ville, notamment par sa transparence”, explique Joël Polus. Le développeur-constructeur a également décidé de conserver les 3 paliers ouverts pour accentuer la luminosité et l’ouverture de l’ensemble. Un patio sera aussi créé en partie arrière des plateaux des étages supérieurs.

Dernier détail - et non des moindres: les performances énergétiques du bâtiment seront exemplaires, et très largement au-delà des exigences minimales fixées par Solidaris.

Fiche technique du projet Superficie: 9.800 m² hors-sol (8.200 m² en sous-sol). Ancien hôtel et restaurant non-inclus dans les superficies. Typologie: bureaux Investissement: 22,6 millions d’euros TVAC Début du chantier: estimé à mi-2022 pour une durée d’un an Maitre d’ouvrage: ASBL Repos Joie Santé et Solidarité Développement: Cœur de Ville S.A. Construction: Thomas & Piron Bâtiment Architecte: Atelier de l’Arbre d’Or