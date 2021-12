Une place de parking sur trois équipée d’une borne de recharge chez Officenter

Via un prêt d’obligation de 6 millions d’euros, le groupe d’assurance liégeois Ethias permet au spécialiste flamand du coworking Officenter Group de passer résolument au vert.

La compagnie d’assurance Ethias vient d’octroyer un coquet prêt d’obligation d’un montant de 6 millions d’euros à un développeur et gestionnaire flamand de centres de coworking.

Pas n’importe lequel: avec ses 14 business centers actuellement ouverts le long des axes routiers un peu partout en Flandre (et à Maastricht) sur une surface totale de 46 500 m², Officenter Group se targue d’être le deuxième acteur du secteur sur le marché belge.

Le nouveau partenaire d’Ethias, qui gère 891 entreprises clientes - dont 300 disposent de bureaux fixes - a en outre un profil spécifique: fondé par Christa Jouck et Koen Batsleer en 2010, il s’est rapidement spécialisé dans la rénovation d’anciens bâtiments de bureaux qu’il transforme en centres flexibles d’affaires et de coworking gérés en réseau et ouverts à tous ses clients, où qu’ils souhaitent s’installer.