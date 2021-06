Willy Borsus signe le permis de rénovation et d'extension du stade du Standard

Ce matin, le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), a signé l’octroi du permis pour la rénovation et l’extension du stade Maurice Dufrasne de Sclessin après une analyse minutieuse avec ses collègues en charge des recours sur permis intégré et des différents avis consultés.

"Cet investissement est un projet de qualité mêlant habilement opportunités sportives, commerciales et sociétales."

Cette signature constitue une étape décisive dans un dossier qui avait connu un coup d'arrêt en août 2020, quand le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait demandé au Standard de revoir sa copie, estimant notamment que les parkings posaient problème. Quelques mois plus tard, le collège communal de la Ville de Liège avait rendu un avis favorable sur base des modifications apportées et en avril, la Région avait finalement donné son feu vert, concrétisé ce mercredi par la signature du permis de rénovation et d'extension du stade de Sclessin.