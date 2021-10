Xior: les résultats trimestriels confortent les prévisions

Zernike Toren à Groningen (Pays-Bas): une des plus récentes acquisitions de Xior Student Housing hors du marché belge.

La SIR immobilière Xior, spécialisée dans le logement étudiant, confirme ses prévisions de résultats et de dividendes pour 2021.

Selon la direction de Xior Student Housing, on a vécu, lors de la récente rentrée scolaire, un rush sans précédent visant les kots étudiants sur les campus belges et étrangers. De quoi assurer des résultats trimestriels conformes aux attentes, avec, pour l’année en cours, un résultat EPRA de 1,80 euro (+6%).

Le résultat locatif net du portefeuille actuel frôle la barre des 54 millions d’euros, soit une hausse de 32% par rapport à l’an dernier (3e trimestre 2020) et un taux de recouvrement des loyers qui culmine déjà à 96%.

Par rapport à l’année dernière, Xior s’attend donc à une nouvelle hausse de ses résultats par action, malgré la solide croissance du nombre d’actions (+32% en 2020 et en 2021) à la suite, entre autres, de l’importante augmentation de capital réalisée en mars dernier.

"Grâce à cette augmentation de capital notamment, nous sommes parvenus à assurer un solide pipeline de projets en développement qui pourront contribuer, en 2021 et en 2022, au rendement et à la croissance visée du portefeuille, au résultat EPRA et au dividende", assure Christina Teunissen, le CEO.

Portefeuille en croissance rapide

À l’heure actuelle déjà, le portefeuille immobilier de la SIR belge se compose de 12.595 unités locatives pour étudiants réparties sur 4 pays (Belgique, Pays-Bas, Espagne et Portugal) et est valorisé à 1,74 milliard d’euros.

"En cas de réalisation de toutes les acquisitions et projets prévus, cette valorisation bondira à 2,2 milliards, avec un portefeuille porté à plus de 18.000 unités locatives", prévoient les pilotes de Xior.

Rien qu’en Belgique, plus de 1.000 nouvelles chambres sont actuellement en développement. Et en Espagne, l’offre d’achat réussie lancé l’été dernier sur SPS (Student Porperties Spain) a permis de faire rentrer d’un coup 725 chambres réparties sur trois villes (Madrid, Séville et Malaga) dans le portefeuille de la SIR belge.

Dans le viseur: une OPA sur Quares

Le 11 octobre dernier, juste après l’annonce par Xior de l’offre publique d’acquisition volontaire lancée sur Quares et sur son portefeuille de quelque 1.100 "kots" répartis sur 29 immeubles, le spécialiste belge du logement pour étudiants s’était déjà rappelé à l’attention des investisseurs. Le titre de la SIR s’était hissé parmi les plus fortes hausses, grimpant de plus de 3%, à près de 52 euros, pour se rapprocher de son record historique atteint en février 2020.

