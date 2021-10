Xior grimpe en bourse après avoir jeté son dévolu sur les "kots" de Quares

L'offre d'acquisition lancée par le spécialiste des "kots" pour étudiants a séduit les investisseurs à la Bourse de Bruxelles et pourrait faire de Xior le numéro un belge du secteur.

Xior sait charmer les investisseurs. Ce mardi après-midi sur le marché bruxellois des moyennes capitalisations, le titre de la SIR s'est hissé parmi les plus fortes hausses, grimpant de plus de 3% à près de 52 euros. Il se rapproche à moins de 9 euros de son record historique atteint en février 2020.

Le marché réagit très positivement à l'offre d'acquisition dévoilée la veille après la clôture. Xior, le champion national du logement pour étudiant, a montré son désir de mettre la main sur Quares Student Housing , ce qui ferait gonfler la valeur de son portefeuille immobilier de plus 25%. Un portefeuille qui compterait désormais plus de 6.000 logements à son actif.

Xior achète une participation de 32,36% dans Quares Student Housing et lance une offre publique d'achat pour les actions et obligations restantes. La valeur de l'investissement pour la SIR s'élève à 155,8 millions d'euros (dettes comprises).

Des locations prêtes à l'emploi

Quares possède un portefeuille de 29 immeubles avec plus de 1.100 unités locatives réparties à Anvers (364), Bruxelles (267), Gand (330) et Liège (146). La quasi-totalité de ses logements est déjà louée, ce qui signifie que les revenus locatifs de 6,4 millions d'euros cette année scolaire et à 6,7 millions d'euros l'année prochaine viendront immédiatement remplir les caisses de Xior.