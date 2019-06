20 millions d'emplois menacés par la robotisation

A l’horizon 2030, 20 millions de postes industriels pourraient être remplacés par des robots. Une étude britannique estime que les régions rurales et les ouvriers non-qualifiés accuseront le choc alors que l’impact sur la productivité devrait être positif.

Selon l'étude "How Robots Change the World" publiée ce mercredi par le cabinet de conseil et bureau d'étude britannique Oxford Economics, les robots pourraient remplacer jusqu'à 20 millions de postes industriels dans le monde d'ici 2030. Avec près de 12 millions d'emplois visés, c'est la Chine qui fait principalement gonfler l'estimation tandis que 2 millions de postes seraient concernés en Europe.