200 emplois en danger avec la fermeture de Munters

Coup de massue pour les travailleurs de l'usine Munters, spécialisée dans les systèmes de déshumidification, à Dison. La direction a annoncé mardi soir en conseil d'entreprise l'intention de la maison-mère suédoise de fermer purement et simplement le site, laissant 216 travailleurs sur le carreau.

La direction de l'entreprise Munters (Dison), spécialisée dans les systèmes de déshumidification, veut fermer l'entreprise pour septembre 2019, a-t-on appris mercredi de sources syndicales. Selon ces dernières, 161 ouvriers et 55 employés sont concernés, soit 216 emplois. La direction, elle, évoque le chiffre de 211 équivalents temps plein impactés si l’usine est effectivement fermée.

L'entreprise, active dans de traitement de l'air et la maintenance à température des centres de services informatiques, les data centers, avait signé en 2016 un contrat de 24 millions d'euros avec Facebook afin de fournir au géant américain des blocs réfrigérants pour ses data centers. Ce contrat a permis l'engagement de dizaines de collaborateurs, portant les effectifs à plus de 200 travailleurs. Mais, selon la FGTB, la direction locale n'a pas su faire face à cette expansion soudaine de la société et son management n'a pas été à la hauteur.