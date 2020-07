AGC Glass veut supprimer 15% du personnel à Louvain-la-Neuve

AGC Glass Europe , qui produit et commercialise du verre plat pour la construction et de l'automobile, emploie 16.000 personnes en Europe, dont 3.000 en Belgique et 606 à Louvain-la-Neuve. Il vient de prendre une décision difficile: il a annoncé aux syndicats son intention de réduire de 95 personnes les effectifs de son siège européen .

La mesure nécessite le déclenchement de la procédure de licenciement collectif (Renault), puisqu'elle concerne plus de 10% du personnel de l'unité d'exploitation visée: 95 emplois sur 606, cela fait 15%. Une phase d'information et de consultation va donc s'ouvrir. La nouvelle a été annoncée ce jeudi au conseil d'entreprise et une première réunion entre représentants du personnel et direction est prévue le 9 juillet.