AGC investit 10 millions à Lodelinsart

Le groupe verrier AGC Glass Europe , filiale belge et branche européenne du géant japonais Asahi, va investir une dizaine de millions d’euros et créer vingt emplois directs dans son usine de Lodelinsart . Il va y installer une nouvelle unité de production sur la base d’une nouvelle technologie de vitrage sous vide. La maison mère AGC a conclu un accord de développement technologique avec le groupe d’électronique japonais Panasonic . Ce dernier a acquis une expertise propre dans la fabrication des écrans plasma, qu’au terme d’un accord de licence, AGC peut désormais développer dans le secteur verrier.

C’est sur cette base qu’AGC a mis au point de nouveaux vitrages dont les performances d’isolation thermique et acoustique sont comparables à celles d’un triple vitrage, voire supérieures . Avec de gros gains de dimension et de poids à la clé : "A taille identique, précise le groupe, leur épaisseur inférieure à un centimètre s’avère quatre fois moindre, pour un poids réduit d’un tiers."

Rendez-vous à Dusseldorf

Les projections de chiffre d’affaires restent confidentielles, de même que la capacité de production. "Si la demande s’avère plus élevée, on reverra nos plans et donc notre capacité de production", conclut le porte-parole. Même topo pour le volume d’emplois, qui sera revu à la hausse au cas où l’accueil réservé à la nouveauté par le marché sera plus chaud qu’attendu.