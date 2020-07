Affecté par le Covid, Recticel entrevoit une éclaircie

Le groupe Recticel voit son chiffre d'affaires se tasser de 33% au deuxième trimestre. Son CEO se veut toutefois optimiste pour le second semestre.

"Après le creux de -53% en avril 2020 contre avril 2019, la baisse des ventes par rapport à 2019 a progressivement diminué à -36% en mai et -11% en juin", lit-on dans un communiqué.

L'Ebidta ajusté du 2e trimestre devrait lui être légèrement positif.

Pour Olivier Chapelle, CEO, le plus gros de la crise est désormais passé. "Au second semestre 2020, nos activités restantes devraient selon les estimations retrouver le niveau de 2019, à condition certes qu'il n'y ait pas une deuxième vague du Covid-19".